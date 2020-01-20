В Челябинске оштрафуют родителей юных поджигателей мусорных баков
С родителями двух малолетних хулиганов судится «Центр коммунального сервиса», отвечающий за вывоз мусора в Челябинске. Старшим придется оплатить убытки, от которых пострадала компания.
В августе прошлого года в городе полыхали контейнерные площадки . Полиция выяснила, что по ул. Кыштымская, 10 мусорные баки уничтожили два подростка – 12 и 13 лет.
Как сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», их личности установили по камерам наружного наблюдения.
Дети сознались, что умышленно поджигали спички и бросали их в пластиковый бак.
К уголовной ответственности по статье «Умышленное уничтожение имущества» подростков не привлекли по причине малого возраста. Ответят родители. В суде компания требует взыскать со взрослых 30 тыс руб ущерба и судебные издержки — около 1,1 тыс. руб.
Коммунальщики призывают горожан к бдительности:
— Если Вы стали свидетелями таких ЧП — сообщите в полицию. Не нужно кидать в бак не потушенные сигареты. Только общими силами мы можем сделать наш регион действительно чистым.
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ИСТОЧНИК KP.RU