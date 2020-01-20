2020-01-20T11:02:15+03:00
Происшествия

Тюремные срок за интимные фото подруги грозит жителю Челябинской области

Бывший влюбленный объяснил свои действия ревностью
Андрей Москвичев
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Мужчина почти сразу признал свою винуМужчина почти сразу признал свою винуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура Челябинской области выдвинула обвинение 31-летнему жителю города Бакал в Челябинской области. Все из-за любви мужчины к пикантным фотографиям.

— В октябре прошлого года мужчина из мести выложил на своей странице в социальных сетях фото и видео интимного содержания со своей бывшей подругой, которая некоторое время проживала с ним. При этом молодой человек специально оставил доступ открытым, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Сейчас мужчина полностью признал свою вину и удалил материалы. На него заведено уголовное дело по нарушению неприкосновенности частной жизни, за которое ему может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или тюремным сроком до двух лет. Рассмотрят его в Саткинском городском суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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