В Челябинской области на пожаре пострадал человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:21:38+03:00

С ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом он госпитализирован в реанимацию

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ЧП в многоквартирном доме в Кыштыме случилось глубокой ночью 19 января. В 03.25 сигнал SOS получили в пожарно-спасательной части. Огнкеборцы незамедлительно выехали на место.

Полыхала квартира на третьем этаже. Разбуженные жильцы эвакуированы: многие покидали жилища с детьми на руках. В квартире по соседству с горящей без сознания спасители обнаружили 39-летнего мужчину. Он в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.

Хозяйка квартиры, где вспыхнул огонь, пояснила, что ночью она спала с двумя детьми. Запах дыма почувствовал старший сын, разбудил ее и они втроем вышли из горящей квартиры. Причина пожара устанавливается.

В огне прогорела труба отопления: вода залила три этажа. В сгоревшей квартире повреждены конструкции стен и потолка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подчеркивают: если бы еще промедлили с обнаружением пожара, большой трагедии было бы не избежать.

Спасатели напоминают, что автономный пожарный извещатель в квартире поможет обнаружить дым и спасти жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU