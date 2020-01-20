Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
Ранее судимый 22-летний парень из деревни Маскайка Челябинской области, будучи пьяным, ударил полицейского по голове при задержании. У стража правопорядка позже диагностировали сотрясение мозга. Сотрудники правоохранительных органов подозревали молодого человека в краже телефона.
— В октябре 2019 года мужчина нанес черепно-мозговую травму представителю власти, что привело к сотрясению мозга. Это квалифицируется как легкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
После задержания выяснилось, что у парня есть несколько судимостей. Благодаря признанию своей вины, ему удалось скостить срок до двух с половиной лет в колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU