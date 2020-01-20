Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:09:10+03:00

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Взлетающие в небо гуси-лебеди раскисли из-за январской теплой погоды, установившейся в Челябинске. В субботу, 18 января, вход на территорию ледового городка был закрыт. Горки и ледовые скульптуры размякли. Горожан и гостей Челябинска не пускает на площадь охрана.

Чтобы не допускать ЧП, власти города решили демонтировать с площади четырехметровую фигуру лебедей.

— Потому и было решено их убрать, — говорит заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Кстати, на днях в Екатеринбурге из-за аномального потепления обрушилась часть стены в ледовом городке.

Когда зимние забавы в центре Челябинска вновь станут доступны для посетителей? В мэрии пояснили, что площадь откроют хоть завтра, если на улице станет холоднее.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, во вторник, 21 января, ночью ожидается — 11, — 13 градусов, днем — 5, — 7 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU