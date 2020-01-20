Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:44:32+03:00

В Крещение челябинцы дружно рванули к прорубям. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

После погружения в крещенскую воду два человека обратились к врачам

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Десять тысяч человек пришли к крещенским купелям на водоемы города в минувший православный праздник. У прорубей дежурили спасатели и врачи. Спуски в воду оборудовали лестницами.

Число окунувшихся озвучили в понедельник, 20 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Как пояснили в Управлении здравоохранения администрации Челябинска, в субботу и воскресенье к медикам обратились два окунувшихся — взрослый и ребенок. В больницу никого не госпитализировали.

В городах и районах области, по данным ГУ МЧС Челябинской области, в проруби окунулись 22 157 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU