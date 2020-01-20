2020-01-20T12:44:32+03:00
Общество

Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби

После погружения в крещенскую воду два человека обратились к врачам
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В Крещение челябинцы дружно рванули к прорубям.В Крещение челябинцы дружно рванули к прорубям.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Изменить размер текста:

Десять тысяч человек пришли к крещенским купелям на водоемы города в минувший православный праздник. У прорубей дежурили спасатели и врачи. Спуски в воду оборудовали лестницами.

Число окунувшихся озвучили в понедельник, 20 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Как пояснили в Управлении здравоохранения администрации Челябинска, в субботу и воскресенье к медикам обратились два окунувшихся — взрослый и ребенок. В больницу никого не госпитализировали.

В городах и районах области, по данным ГУ МЧС Челябинской области, в проруби окунулись 22 157 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего
Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме
Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году
Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке
Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
В Челябинской области на пожаре пострадал человек
Единственный на Урале спортивный вуз проведет выборы ректора после скандального уголовного дела
В Челябинске на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила человека
Тюремные срок за интимные фото подруги грозит жителю Челябинской области
В администрации Челябинска должность получил бывший силовик
Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки
В Челябинске оштрафуют родителей юных поджигателей мусорных баков
Стало известно, сколько жителей Челябинской области встретили Новый Год за границей
«Не возьмешь талон утром — завтра стоять опять»: жители Челябинска не могут попасть на прием в поликлинику
В мэрии Челябинска отреагировали на пост о скидывании снега в реку Миасс
Жители Челябинска нашли таинственную хижину в городском бору
Метель в Челябинской области привела в боевую готовность экстренные службы
«На раковине остается пленка»: из кранов в Челябинске вновь пошла ржавая вода
«Вот это стартап!»: мужчина за 20 миллионов рублей продает кошку с кладбища в Челябинской области
«Зато дешево!»: семья из Челябинска купила диван с запахом бензина
Вместо итальянских туфлей магазин прислал жительнице Магнитогорска килограмм песка
В Челябинск из Турции привезли зараженные лимоны
Сутки ждал помощи, лежа на снегу: в Магнитогорске спасают щенка
В Челябинске грязный снег начали сбрасывать в реку
В Копейске появилась «опасная» горка
Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров