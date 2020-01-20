Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Десять тысяч человек пришли к крещенским купелям на водоемы города в минувший православный праздник. У прорубей дежурили спасатели и врачи. Спуски в воду оборудовали лестницами.
Число окунувшихся озвучили в понедельник, 20 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.
Как пояснили в Управлении здравоохранения администрации Челябинска, в субботу и воскресенье к медикам обратились два окунувшихся — взрослый и ребенок. В больницу никого не госпитализировали.
В городах и районах области, по данным ГУ МЧС Челябинской области, в проруби окунулись 22 157 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU