Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:23:43+03:00

В Челябинске откроют 10 новых садиков. И одну школу. Фото: Архив "КП".

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В нынешнем году в Челябинске построят и откроют десять садиков и одну школу. В понедельник, 20 января, об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города Владимир Шамне.

Садики появятся в новых микрорайонах города. Здания будут возводить за счет городского бюджета и выкупать у застройщиков.

Школа откроется в микрорайоне № 55 («Парковый). В этом году городские власти объявят аукцион на строительство еще одной школы — в микрорайоне № 1 в Курчатовском районе.

Глава города поручила Владимира Шамне держать социально важные стройки на контроле, бывать на площадках каждую неделю.

Где откроются новые садики в 2020 году:

— микрорайон № 3 (Калининский район, ул. Братьев Кашириных — ул. Ижевская — ул. Чайковского) — 380 мест;

— микрорайон № 4 (Курчатовский район) — 290 мест;

— микрорайон № 20 (Курчатовский район, ЖК «Ньютон») — 230 мест;

— микрорайон № 47 (Курчатовский район, ул. Бейвеля — ул. Профессора Благих — ул. Генерала Мартынова,- ул. Маршала Чуйкова) — 290 мест;

— микрорайон № 48 (Краснопольская площадка) — 200 мест;

— микрорайон № 57 (Курчатовский район, ул. Хариса Юсупова — ул. Маршала Чуйкова — Краснопольский пр.) — 285 мест;

— микрорайон «Парковый» — 200 мест;

— ул. Монакова — 200 мест;

— ул. Неаполитанова — 230 мест;

— ул. Якутская — 290 мест;

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