2020-01-20T14:53:15+03:00
Наука

Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего

Компьютеры будут устроены иначе, чем сейчас
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Ученые из ЧелГУ работают над материалом для компьютерных процессоров.Ученые из ЧелГУ работают над материалом для компьютерных процессоров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Исследователи из ЧелГУ работают над разработкой нового формата передачи данных. В будущем это может означать отказ от традиционного вида компьютеров, к которым мы все привыкли. Исследованиями занимается кафедра радиофизики и электроники.

Ученые объясняют, что вряд ли сегодня возможно сделать прорыв в мощности привычных нам компьютерных процессоров, которые сегодня есть не только в ПК, но и смартфонах, телевизорах. Значит нужно искать новые формы. Выход челябинские исследователи видят в метаповерхностях. Это такие материалы, которые могут сочетать в себе диаметрально противоположные свойства. Например: поглощать энергию и в то же время отдавать ее в другом направлении.

Компьютер в бытовом сознании воспринимают как большой калькулятор, который рассчитывает сложные математические примеры и по итогу выдает картинку. Способность метаповерхностей можно использовать в качестве «топлива» для процессора.

— Результаты исследования можно использовать для создания новых способов обработки и передачи информации. Компьютеры, которые будут работать не на электричестве, а на наноразмерных (имеющих крошечные размеры — прим.ред.) источниках света, что серьезно ускорит производительность прибора и скорость передачи информации, — рассказал газете «Южноуральская панорама» руководитель научного коллектива, доцент кафедры радиофизики и электроники Дмитрий Кузьмин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего
Каштакскому бору в Челябинске добавят две сотни гектар
На территории автомобильного училища в Челябинске заметили военных в царской форме
Сколько детских садиков и школ построят в Челябинске в 2020 году
Стало известно, сколько жителей Челябинска окунулись в проруби
Лебеди поплыли: в Челябинске уберут фигуру в главном новогоднем городке
Житель Челябинской области избил полицейского при задержании
В Челябинской области на пожаре пострадал человек
Единственный на Урале спортивный вуз проведет выборы ректора после скандального уголовного дела
В Челябинске на пешеходном переходе маршрутка насмерть сбила человека
Тюремные срок за интимные фото подруги грозит жителю Челябинской области
В администрации Челябинска должность получил бывший силовик
Жаловаться на бесплатную медицину в Челябинске отныне можно круглые сутки
В Челябинске оштрафуют родителей юных поджигателей мусорных баков
Стало известно, сколько жителей Челябинской области встретили Новый Год за границей
«Не возьмешь талон утром — завтра стоять опять»: жители Челябинска не могут попасть на прием в поликлинику
В мэрии Челябинска отреагировали на пост о скидывании снега в реку Миасс
Жители Челябинска нашли таинственную хижину в городском бору
Метель в Челябинской области привела в боевую готовность экстренные службы
«На раковине остается пленка»: из кранов в Челябинске вновь пошла ржавая вода
«Вот это стартап!»: мужчина за 20 миллионов рублей продает кошку с кладбища в Челябинской области
«Зато дешево!»: семья из Челябинска купила диван с запахом бензина
Вместо итальянских туфлей магазин прислал жительнице Магнитогорска килограмм песка
В Челябинск из Турции привезли зараженные лимоны
Сутки ждал помощи, лежа на снегу: в Магнитогорске спасают щенка
В Челябинске грязный снег начали сбрасывать в реку
В Копейске появилась «опасная» горка
Челябинск пока не справляется с уборкой тротуаров