Ученые из Челябинска разрабатывают процессоры будущего

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:53:15+03:00

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Исследователи из ЧелГУ работают над разработкой нового формата передачи данных. В будущем это может означать отказ от традиционного вида компьютеров, к которым мы все привыкли. Исследованиями занимается кафедра радиофизики и электроники.

Ученые объясняют, что вряд ли сегодня возможно сделать прорыв в мощности привычных нам компьютерных процессоров, которые сегодня есть не только в ПК, но и смартфонах, телевизорах. Значит нужно искать новые формы. Выход челябинские исследователи видят в метаповерхностях. Это такие материалы, которые могут сочетать в себе диаметрально противоположные свойства. Например: поглощать энергию и в то же время отдавать ее в другом направлении.

Компьютер в бытовом сознании воспринимают как большой калькулятор, который рассчитывает сложные математические примеры и по итогу выдает картинку. Способность метаповерхностей можно использовать в качестве «топлива» для процессора.

— Результаты исследования можно использовать для создания новых способов обработки и передачи информации. Компьютеры, которые будут работать не на электричестве, а на наноразмерных (имеющих крошечные размеры — прим.ред.) источниках света, что серьезно ускорит производительность прибора и скорость передачи информации, — рассказал газете «Южноуральская панорама» руководитель научного коллектива, доцент кафедры радиофизики и электроники Дмитрий Кузьмин.

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ИСТОЧНИК KP.RU