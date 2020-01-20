2020-01-20T15:24:12+03:00
Общество

В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках

Жители Старокамышинска требуют выводить на линию муниципальный транспорт
Ольга АНТОНОВА
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Люди требуют организовать в поселке муниуипальный автобусный маршрут. Фото: группа "Старокамышинск Starkom47" vk.comЛюди требуют организовать в поселке муниуипальный автобусный маршрут. Фото: группа "Старокамышинск Starkom47" vk.com
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19 января в поселке Старокамышинск под Копейском прошли одиночные пикеты жителей. Люди жаловались на плохую работу общественного транспорта. Местные фактически потеряли связь с Челябинском. Ранее поселок и большой город связывала маршрутка № 218 — она привозила пассажиров в Ленинский район, далее по центру следовала на Северо-Запад. Хозяина маршрута местные называют монополистом.

В январе в маршрутке с 30 до 35 рублей подскочила стоимость проезда. Старокамышинцы — люди небогатые, работают и учатся в Челябинске. Повышение цены стало для них ощутимой тратой.

— Есть еще автобусы маршрута N 83, они ходят до ЮУрГУ, но нечасто. Если бы автобус ходил каждые 20 минут, пассажиропоток был бы значительно выше. Он удобен. Много вмещает пассажиров, адекватные водители, — говорит жительница Старокамышинска Елена Равчеева.

Люди требуют ввести на линию муниципальный маршрут, чтобы цена проезда была фиксированной. Зависеть от прихотей частного перевозчика они не желают. Главное, чтобы автобусы ходили регулярно, и цена проезда была экономически обоснованной и фиксированной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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