В Челябинской области люди протестуют против повышения цены проезда в маршрутках
19 января в поселке Старокамышинск под Копейском прошли одиночные пикеты жителей. Люди жаловались на плохую работу общественного транспорта. Местные фактически потеряли связь с Челябинском. Ранее поселок и большой город связывала маршрутка № 218 — она привозила пассажиров в Ленинский район, далее по центру следовала на Северо-Запад. Хозяина маршрута местные называют монополистом.
В январе в маршрутке с 30 до 35 рублей подскочила стоимость проезда. Старокамышинцы — люди небогатые, работают и учатся в Челябинске. Повышение цены стало для них ощутимой тратой.
— Есть еще автобусы маршрута N 83, они ходят до ЮУрГУ, но нечасто. Если бы автобус ходил каждые 20 минут, пассажиропоток был бы значительно выше. Он удобен. Много вмещает пассажиров, адекватные водители, — говорит жительница Старокамышинска Елена Равчеева.
Люди требуют ввести на линию муниципальный маршрут, чтобы цена проезда была фиксированной. Зависеть от прихотей частного перевозчика они не желают. Главное, чтобы автобусы ходили регулярно, и цена проезда была экономически обоснованной и фиксированной.
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ИСТОЧНИК KP.RU