2020-01-20T19:11:07+03:00
Общество

Челябинский краевед расскажет об истории города через архитектуру

Для этого пришлось досконально изучить дома всех районов
Андрей Москвичев
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Даже окрашенный дом на Площади Революции может многое дать историиДаже окрашенный дом на Площади Революции может многое дать историиФото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинский издатель и краевед Влад Фрекель планирует выпустить книгу, в которой история города будет рассказана через его архитектуру. Так мужчина планирует показать насколько уникальные здания были построены в столице Южного Урала и как по их мельчащим деталям узнать кто и когда их создавал.

По мнению Влада Фрекеля, историю Челябинска вполне можно учить через его архитектуру, которая может быть даже интересней европейской.

— На мой взгляд, архитектурный комплекс площади Революции — своего рода музей под открытым небом. Там есть остатки дореволюционной архитектуры, остатки модерна, есть конструктивизм, есть советский неоклассицизм. А еще есть здание, свидетельствующее об эпохе борьбы с архитектурными излишествами. Имеется в виду дом, который недавно покрасили в розовый цвет, что вызвало скандал, — делится размышлениями краевед в интервью сайту LentaChel.

Кроме того, Влад Фрекель считает, что даже семь районов Челябинска представляют собой разные архитектурные стили, которые однако портят неудачной покраской из-за подготовки к саммитам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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