2020-01-21T14:12:26+03:00
Общество

В Челябинской области подешевеют продукты от местных производителей

Цены снизятся на макароны, крупы, муку и другие товары
Валентина ВАГАНОВА
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Губернатор предлагает сделать скидки на местные товары от 10 до 30 процентов и выше.Губернатор предлагает сделать скидки на местные товары от 10 до 30 процентов и выше.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 21 января, Алексей Текслер встретился с представителями ведущих региональных агрохолдингов и торговых сетей. На ней губернатор заявил, что власти поддержат инициативу местных производителей снизить цены на продукты. Это пойдет на пользу и самим производителям, и продавцам, поскольку товары станут активнее покупать. А также жителям. Многим южноуральцам приходится ограничивать себя в покупке продуктов из-за низких доходов.

— В регионе целый ряд предприятий агропромышленного комплекса нуждается в увеличении объемов продаж продукции. В первую очередь, тех товаров, по которым производство в разы превышает потребности южноуральцев. Правительство готово поддержать инициативу производителей снизить цены на продукты питания по основному ассортиментному перечню. Если, конечно, такое предложение поступит. При этом важно, чтобы региональная скидка была существенной — от 10 до 30 процентов. А по некоторым видам и выше, — сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что речь не идет о сезонных акциях или исчерпывающем перечне участников. И призвал подключиться к инициативе новых производителей и сети магазинов.

— В нашей области работают 18 федеральных и региональных торговых сетей, так что круг участников может быть достаточно широким, — добавил глава региона.

Так, в скором времени могут подешеветь макароны, мука, крупы, молочка и продукция птицеводства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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