Житель Челябинской области отправился с ночевкой в зимний лес, чтобы найти своего бультерьера Персика

22 Янв. 2020 2020-01-22T04:03:43+03:00

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У жителя Челябинской области в дороге убежал пес — бультерьер Персей или по-домашнему Персик. Случилось это в районе Пласта, у деревни Варламовка. Хозяин ищет собаку уже пятый день. 21 декабря он отправился в лес с намерением искать пса всю ночь и даже дольше.

— Очень нужна помощь в поисках Персика! Готовы оплатить бензин и еду. Нужны добровольцы, готовые пойти в лес искать собаку! — написала на своей странице в ВК Светлана.

Ее объявление разместили в различных группах в ВК. Однако, интернет-пользователи пишут, что побаиваются искать такую собаку, да еще и в лесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU