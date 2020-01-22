2020-01-22T04:03:20+03:00
Общество

Водитель мусоровоза спас щенков из закрытого мусорного бака в Челябинской области

Он специально приехал по просьбе местных жителей
Ирина КАРЕЛИНА
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Спасенные щенки. Фото: Ирина ТитаренкоСпасенные щенки. Фото: Ирина Титаренко
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Душераздирающий жалобный писк доносился из мусорного бака в районе вокзала Златоуста. Мужчина, проходивший мимо, не мог стерпеть. Но самостоятельно достать щенков он не мог, так как кэто подземные закрфтфе онтейнеры.

Мужчина позвонил по номеру телефона, указанному на контейнере, и на помощь щенкам прислали мусоровоз.

— Хорошо, что приехали. Вытащили. Щенков оказалось трое. Им день отроду. Откуда такая жестокость в людях?! Малышей увезли на передержку. Собаку мамку не нашли. Теперь щенков надо кормить из соски каждые два часа, — рассказала Ирина Титаренко в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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