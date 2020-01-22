Экс-депутата и бизнесмена подозревают в растлении девочек-подростков

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:40:04+03:00

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В среду, 22 января, суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу бывшего депутата собрания Чесменского района Гургена Мурадяна, которого подозревают в растлении малолетних.

По версии следствия, в 2017-м году мужчина имел сексуальные контакты с девочками 13-15 лет. И хотя отношения строились на добровольной основе, Мурадяну грозит уголовное наказание по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц».

Гурген Мурадян — экс-депутат и директор сельскохозяйственной фирмы.

Официально дело Мурадяна Следственный комитет пока не комментирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU