Экс-депутата и бизнесмена подозревают в растлении девочек-подростков
В среду, 22 января, суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу бывшего депутата собрания Чесменского района Гургена Мурадяна, которого подозревают в растлении малолетних.
По версии следствия, в 2017-м году мужчина имел сексуальные контакты с девочками 13-15 лет. И хотя отношения строились на добровольной основе, Мурадяну грозит уголовное наказание по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц».
Гурген Мурадян — экс-депутат и директор сельскохозяйственной фирмы.
Официально дело Мурадяна Следственный комитет пока не комментирует.
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ИСТОЧНИК KP.RU