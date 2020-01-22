Онкобольная мать из Челябинска борется за возвращение сына
Родом Надежда Зимина из Костаная. Два года назад, когда у нее обнаружили рак груди. Лечиться Зимина решила в Челябинске. Но на время лечения у нее отобрали самого близкого человека — мальчика поместили в детдом. Теперь Надежда не может его вернуть.
Женщина говорит, что все упирается в квадратные метры. Пенсия у Надежды всего шесть с половиной тысяч, а квартира — съемная. Из-за этого Зимина полагает, что суд не встанет на ее сторону и не разрешит органам соцзащиты вернуть мальчика маме.
Однако в министерстве социальных отношений Челябинской области думают по-другому:
— У Надежды есть стабильный доход в виде пенсии, есть съемное жилье. Она могла бы обратиться в суд о восстановлении прав на сына. Однако женщина такую инициативу не проявляет, — замечают в пресс-службе ведомства.
Сама Надежда намерена добиваться, чтобы ее семью поставили в очередь на муниципальное жилье. Только тогда, по словам женщины, она будет уверена, что ее не подкосят очередные финансовые неприятности.
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ИСТОЧНИК KP.RU