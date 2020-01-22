Пациенты боятся ходить в поликлинику из-за гнилого потолка в Челябинской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:40:27+03:00

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Жители села Смородинка под Миассом стараются лишний раз не обращаться в местную поликлинику. В учреждении идет ремонт, а старые и гнилые перекрытия потолка в любой момент могут рухнуть на голову.

— Из-за нехватки средств на ремонт руководство амбулатории установило подпорки. На одной из них висит объявление: «Будьте осторожны». Ремонт в здании и прием пациентов ведут одновременно, — возмущаются люди.

После жалоб людей в поликлинике побывали эксперты Общероссийского народного фронта.

— Не понятно, как палка и эта табличка могут спасти людей от трагедии. Шаткая конструкция вот-вот рухнет, — замечает эксперт ОНФ в Челябинской области Татьяна Кузнецова. — По хорошему, людей стоит перевести в другое лечебное заведение и только тогда продолжить ремонт. А то и вовсе полностью заменить прогнившие потолки.

Сейчас их обмазали глиной и заштукатурили, но перекрытия нужно менять.

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ИСТОЧНИК KP.RU