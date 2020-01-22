На железнодорожном вокзале Челябинска пролилось дизельное топливо
Из цистерны с дизелем, которая стоит на железнодорожной станции Челябинск-Главный, утекло топливо. Об этом св среду, 22 января, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.
Дизельное топливо капало из огромной цистерны. За минуту — по четыре капли. Неладное вовремя обнаружил путевой обходчик, поэтому беды удалось избежать.
— Цистерна отцепили от основного состава и отбуксирована на технический путь. Место прорыва залатали методом «холодной сварки», — сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе.
На движение поездов происшествие не повлияло.
Одно из самых серьезных ЧП на железнодорожном вокзале Челябинска произошло в сентябре 2011 года. Тогда на станции произошла утечка брома. Рыжий «дым» над путями было видно из разных районов города.
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ИСТОЧНИК KP.RU