Бывший директор «Челябгорзеленстроя» украл 50 млн рублей
Бывшего директора «Челябгорзеленстроя» Станислава Петрова поймали на хищении бюджетных денег. Мужчина осуществлял махинации при работе по муниципальным контрактам и в общей сложности положил в свой карман 49,9 млн рублей.
— Хищения проходили в 2014-2016-м годах. Когда «Челябгорзеленстрой» получал ежегодные целевые контракты от администрации города, все работы по ним выполняли сотрудники этой компании. Однако директор заключал фиктивные договоры подряда со сторонними фирмами, а потом забирал у них деньги наличкой. Общая сумма материального ущерба по уголовному делу составила 49 млн 951 тыс. рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Станислава Петрова уже осудили. Суд приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, также он должен выплатить государству 300-тысячный штраф.
Ущерб бюджету все еще не возмещен. Поэтому на имущество Петрова, стоимость которого оценили в 25 млн рублей, наложен арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU