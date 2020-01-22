2020-01-22T10:42:36+03:00
Общество

В школах Челябинска зарплаты классных руководителей вырастут на пять тысяч

Дополнительные деньги из федерального бюджета педагоги начнут получать с 1 сентября
Ольга АНТОНОВА
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Классным руководителям подкинут деньжат. Из федерального бюджета.Классным руководителям подкинут деньжат. Из федерального бюджета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Классный руководитель в школе — «вторая мама» для ребенка. Успеваемость, настроение, обстановка в семье, сопровождение на праздниках, работа с каждым подопечным — забот у педагога много.

Важность работы классных подчеркнул президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Классные руководители — воспитатели и наставники детей.

Глава государства решил увеличить зарплату классным. Доплаты введут с 1 сентября — пять тысяч рублей ежемесячно.

22 января, на аппаратном совещании с главами городов и районов, губернатор Алексей Текслер подчеркнул:

— Ни в коем случае не должны измениться условия оплаты труда, — подчеркнул Текслер. — Это дополнительные деньги. Тем более, у на появляется возможность финансировать эту поддержку из федерального бюджета, — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор напомнил, что вступает в действие программа «Земский учитель». Педагогов, отправившимся в глубинку, нужно обеспечить жильем, местами в садиках, возможностью получать качественную медицинскую помощь, гарантировать профессиональный рост.

Президент России Владимир Путин и его классная руководительница 86-летняя Вера Дмитриевна Гуревич. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и его классная руководительница 86-летняя Вера Дмитриевна Гуревич. Фото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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