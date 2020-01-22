СМИ: силовики изымают документы в администрации городка в Челябинской области
Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о выемке документов в администрации Троицка. Обыски могут быть связаны со скандалом в сфере теплоснабжения города.
В 2017 году из-за смены теплоснабжающей организации и конфликта с городской властью троицкие коммунальщики стали поздно готовиться к зиме. Тогда нашли немало повреждений на теплосетях. И стали срочно ремонтировать сети, но не успели.
В итоге в городе вели режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться МЧС и губернатору области Борису Дубровскому.
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ИСТОЧНИК KP.RU