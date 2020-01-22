2020-01-22T10:42:02+03:00
Общество

СМИ: силовики изымают документы в администрации городка в Челябинской области

Причину обысков в Троицке официально не называют
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Официально причину обысков не называют.Официально причину обысков не называют.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о выемке документов в администрации Троицка. Обыски могут быть связаны со скандалом в сфере теплоснабжения города.

В 2017 году из-за смены теплоснабжающей организации и конфликта с городской властью троицкие коммунальщики стали поздно готовиться к зиме. Тогда нашли немало повреждений на теплосетях. И стали срочно ремонтировать сети, но не успели.

В итоге в городе вели режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться МЧС и губернатору области Борису Дубровскому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Челябинска зарплаты классных руководителей вырастут на пять тысяч
СМИ: силовики изымают документы в администрации городка в Челябинской области
Как в Челябинске восприняли смену состава правительства
Шквалистый ветер оставил без света целый город в Челябинской области
Бывший директор «Челябгорзеленстроя» украл 50 млн рублей
На железнодорожном вокзале Челябинска пролилось дизельное топливо
С первого раза возьмут не всех: школы Челябинска открывают прием заявлений для будущих первоклашек
Хулигану грозят пять лет заключения за поджог дома ценою в пять миллионов рублей
Пациенты боятся ходить в поликлинику из-за гнилого потолка в Челябинской области
Онкобольная мать из Челябинска борется за возвращение сына
Экс-депутата и бизнесмена подозревают в растлении девочек-подростков
«Жуткое совпадение»: сотрудницы одного предприятия в Челябинской области погибли с разницей в два дня
Житель Челябинской области отправился с ночевкой в зимний лес, чтобы найти своего бультерьера Персика
Водитель мусоровоза спас щенков из закрытого мусорного бака в Челябинской области
В Челябинске тротуары не убирают даже в центре города
В Челябинской области продолжаются метели
Челябинский «Трактор» прервал успешную серию матчей в Новосибирске
«Пинали, пока не упала»: в Челябинской области вандалы разбили Снегурочку в ледовом городке
Антимонопольщики проверят рекламу скандального новогоднего шоу в Челябинске