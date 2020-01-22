Японские мечи и мачете: в Челябинской области остановили грузовик с холодным оружием

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:07:15+03:00

Груз передали в полицию, чтобы отправить на экспертизу

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На автомобильном пункте пропуска «Бугристое» под Троицком пограничники остановили грузовик, в котором везли японские мечи, мачете, армейские ножи и штык-ножи, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Груз следовал из Москвы в Казахстан. По своей конструкции все изделия очень похожи на настоящее холодное оружие. Поэтому всю партию изделий передали сотрудникам троицкой полиции для проведения экспертизы.

Если она покажет, что эти предметы не предназначены для реального боя, груз вернут владельцу. Пока же он не смог показать документы на мечи и штык-ножи, в которых бы говорилось, чтобы это декоративные изделия.

Все оружие передали в полицию. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Кстати, в 2019 году через границу Челябинской области с Казахстаном пытались провезти без документов около двух тысяч ножей, кинжалов, мечей, сабель и тростей-кинжалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU