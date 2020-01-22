Мошенница украла деньги, накопленные жительницей Челябинска на год безбедной жизни за границей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:50:52+03:00

Найти обидчицу до сих пор не удалось

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Жительница Челябинска Дарья решила в маленьким сыном отправиться за границу и целый год провести во Вьетнаме, Таиланде, Китае. Женщина накопила на отдых 1,5 миллиона рублей и отдала их своей знакомой, которая работала турагентом.

Посредник должна была забронировать за границей отели и купить билеты на самолет. Однако накануне вылета она пропала, отключив телефоны и закрыв свои профили в социальных сетях. Дарья, придумавшая себе райский отдых, осталась у разбитого корыта.

Женщина попыталась найти обидчицу в туристической фирме, где работала турагент. Но там сказали, что даму уже уволили за хищение денег.

Может, она готовила свой побег и сама отправилась за границу?

Эту версию в числе прочих проверяет полиция. Пострадавшая подала заявление о краже денег силовикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU