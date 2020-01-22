В Челябинск привезли снимки фашиста из Варшавского гетто

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:18:26+03:00

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27 января 1945 года солдаты Красной Армии освободили узников самого жуткого концлагеря, организованного фашистской Германией в Европе — Освенцим. Свое название фабрика смерти получила по имени польского городка. На момент освобождения в нескольких лагерях Освенцима находилось 7,6 тыс заключенных. По разным оценкам только в Освенциме в годы Второй мировой войны погибло от 1,5 до 4 млн человек.

День освобождения Освенцима вошел в историю как День скорби по уничтоженным евреям — Холокост. Вместе с евреями в концлагерях погибали русские, украинцы, белорусы, молдаване, цыгане, французы, поляки. Это — общее горе и общая память.

Неделя памяти жертв Холокоста отмечается в России с 20 по 31 января. К 75-летию освобождения Освенцима в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка «Холокост».

Как сообщает пресс-служба музея, в экспозицию вошли снимки из жизни Варшавского гетто. Автор фото — немецкий солдат-радист Вилли Георг. Летом 1941 г он проник в гетто и «отщелкал» четыре рулона пленки. Пятую катушку и фотоаппарат у солдата изъял военный патруль. Спрятанные в карманах четыре пленки сохранились, и сейчас эти фото — документы.

Выставка работает в холле второго этажа Восточной башни музея до 30 января.

Уличный нищий в гетто. Фото: pravmin74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU