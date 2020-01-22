Туристы из Челябинска продолжают летать в Китай, где бушует коронавирус

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:05:35+03:00

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Новости о коронавирусе, бушующем в Китае, не пугает челябинских туристов. Цены на билеты в Поднебесную тоже держатся на прежнем уровне, ведь, как заявляют в турфирмах, отдыхающим предлагают безопасные места страны. Об этом сообщает информационный портал «Медиазавод».

— Паники нет, ведь мы отправляем людей на острова. Как люди делали визы, так и делают. У нас недавно приехала на каникулы девочка, которая три года работает в Китае. Никаких проблем. О какой-либо угрозе мы можем предупреждать только по указу туроператоров либо президента, даже отказывать в оформлении туров, — сообщили в клубе любителей путешествий «Моя планета».

Прямых рейсов из Челябинска в Китай нет. Южноуральцы летают через Екатеринбург или Москву. В аэропортах появился дополнительный санитарно-карантинный контроль.

— Для диагностирования заболевания с использованием разработанных средств достаточно отобрать образец из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека. Разработаны два независимых средства. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться, как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS), также известного как атипичная пневмония, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, эпицентром коронавируса стал Ухань. На 21 января 169 его жителей находятся в больнице, 35 в тяжелом состоянии. Если первые случаи заражения связывали с морепродуктами, купленными на оптовом рынке, то сейчас говорят о передаче вируса воздушно-капельным путем.

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ИСТОЧНИК KP.RU