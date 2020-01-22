Куда потратили и потратят выделенные на подготовку к саммитам-2020 деньги в Челябинске

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:34:30+03:00

Наталья Котова отчиталась о тратах на саммиты. Фото: cheladmin.ru.

О проделанной работе и планах на будущее рассказала глава мегаполиса

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На подготовку Челябинска к саммитам-2020 мегаполису дали 7,3 млн рублей. Большая часть этих денег (больше 5 млн рублей) уже потрачена. Как именно, рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Львиную часть бюджета освоили на дорогах. Сделали транспортную развязку по Братьев Кашириных, ее планируют открыть весной. Продолжается реконструкция путепровода на Коксохиме. Отремонтированы центральные улицы в разных районах. Строится Троицкий путепровод. Реконструируется транспортная развязка на улице Блюхера.

Другая часть потрачена на благоустройство. На деньги саммитов ставятся новые остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, обновляется освещение, строится пешеходная набережная вдоль Миасса, идет благоустройство центра города.

Также город планирует масштабное озеленение крупномерами. Практически завершены капремонты домов, стоящих на гостевых маршрутах. Здесь же убираются незаконные торговые ларьки и рекламу.

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ИСТОЧНИК KP.RU