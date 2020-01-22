Маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб в Челябинске
Микроавтобус следовал в Копейск
Маршрутка врезалась в столб.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Вечером 22 января в районе остановки ТРК «Родник» маршрутное такси №128 врезалось в столб. Этот маршрут соединяет Челябинск и Копейск. Известно, что в салоне в момент столкновения были пассажиры. Авария спровоцировала продолжительную пробку, которая растянулось до Северо-Крымской: от Северо-Запада в сторону центра.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев ДТП. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.
Маршрутка врезалась в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU