2020-01-22T17:03:38+03:00
Происшествия

Маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб в Челябинске

Микроавтобус следовал в Копейск
Андрей АБРАМОВ
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Маршрутка врезалась в столб.Маршрутка врезалась в столб.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Вечером 22 января в районе остановки ТРК «Родник» маршрутное такси №128 врезалось в столб. Этот маршрут соединяет Челябинск и Копейск. Известно, что в салоне в момент столкновения были пассажиры. Авария спровоцировала продолжительную пробку, которая растянулось до Северо-Крымской: от Северо-Запада в сторону центра.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев ДТП. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

Маршрутка врезалась в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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