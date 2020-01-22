Маршрутное такси с пассажирами врезалось в столб в Челябинске

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:03:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 22 января в районе остановки ТРК «Родник» маршрутное такси №128 врезалось в столб. Этот маршрут соединяет Челябинск и Копейск. Известно, что в салоне в момент столкновения были пассажиры. Авария спровоцировала продолжительную пробку, которая растянулось до Северо-Крымской: от Северо-Запада в сторону центра.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев ДТП. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/756216" frameborder="0"></iframe> Маршрутка врезалась в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU