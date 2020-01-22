2020-01-22T18:29:35+03:00
Происшествия

Снежный шторм спровоцировал жуткую аварию на трассе в Челябинской области

КП-Челябинск прислали шокирующее видео последствий инцидента
Андрей АБРАМОВ
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Под Магнитогорском столкнулись восемь машин.Под Магнитогорском столкнулись восемь машин.Фото: кадр с видео
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Под Магнитогорском днем 22 января в аварию попали около десятка машин. Очевидцы сообщили КП-Челябинск страшные цифры. Со стороны кажется, будто в автокатастрофу угодили два, а то и три десятка авто. Столкнулись грузовики и легковушки. Причиной ДТП дорожная полиция назвала ограниченную видимость в условиях метели.

Все случилось около поселка Озерный в Агаповском районе. В начале аварийного поезда столкнулись «Газель» и грузовик-иномарка. Следом идут несколько легковых машин и замыкает вереницу еще один ГАЗ.

— Столкнулись восемь автомобилей на трассе ЮжноуральскМагнитогорск. Никто из людей не пострадал, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Разбор пробки занял несколько часов. Сейчас движение рабочее, однако метель не успокаивается.

В аварии под Магнитогорском столкнулись восемь машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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