Снежный шторм спровоцировал жуткую аварию на трассе в Челябинской области
Под Магнитогорском днем 22 января в аварию попали около десятка машин. Очевидцы сообщили КП-Челябинск страшные цифры. Со стороны кажется, будто в автокатастрофу угодили два, а то и три десятка авто. Столкнулись грузовики и легковушки. Причиной ДТП дорожная полиция назвала ограниченную видимость в условиях метели.
Все случилось около поселка Озерный в Агаповском районе. В начале аварийного поезда столкнулись «Газель» и грузовик-иномарка. Следом идут несколько легковых машин и замыкает вереницу еще один ГАЗ.
— Столкнулись восемь автомобилей на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Никто из людей не пострадал, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.
Разбор пробки занял несколько часов. Сейчас движение рабочее, однако метель не успокаивается.
В аварии под Магнитогорском столкнулись восемь машин.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU