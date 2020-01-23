23 Янв. 2020 2020-01-23T04:04:34+03:00

Раз, два, три. Елочка, гори!: женщина устроила костер из новогодних деревьев в Челябинске Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жительница Челябинска выглянула перед сном в окно и увидела, как женщина избавляется от елки. Но она не просто выбросила ее…

— Это что-то новое. Прямо перед жилыми многоквартирными домами какая-то дама устроила костер из елок. Весь дым стоял в нашей квартире, — пожаловалась в ВК подписчица группы «Типичный Челябинск».

Она даже сняла на видео, как женщина поджигает елку.

Раз, два, три. Елочка, гори!: женщина устроила костер из новогодних деревьев в Челябинске.

— Пожарных надо было вызвать. Они бы этот шабаш прекратили и вызвали полицию, потому что жечь костры в черте города нельзя! — прокомментировал пользователь соцсети Александр Прокудин.

СПРАВКА «КП»

Ст. 3. ч. 7 Административного кодекса Челябинской области:

«Нарушение (...), выразившееся в разведении костров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс.руб.; на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.»

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ИСТОЧНИК KP.RU