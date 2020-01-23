«А мы еще удивляемся всеобщей безграмотности!»: на школе в Челябинской области повесили плакат с ошибкой
Фотография школы № 21 города Копейска Челябинской области попала в соцсети. На ее фасаде висит плакат с такой надписью: «От успехов к школе — к успеху в жизни!». С одной стороны, понятно, что это опечатка. Но с другой стороны, за такое ученикам снижают оценки. Почему же школа, где учат грамотности, позволяет себе ошибку? Вряд ли никто из сотрудников учебного заведения не заметил ее.
— Какие плакаты на школах, такое и образование. А мы еще удивляемся всеобщей безграмотности, — прокомментировала в группе «Подслушано Копейск» в ВК Ольга Коробова.
— Отличная школа! Нашим детям здесь уютно и хорошо! — заступилась Светлана Иванова.
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ИСТОЧНИК KP.RU