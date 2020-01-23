2020-01-23T04:02:56+03:00
Общество

«А мы еще удивляемся всеобщей безграмотности!»: на школе в Челябинской области повесили плакат с ошибкой

Пользователи соцсети пристыдили учебное заведение
Ирина КАРЕЛИНА
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На школе в Челябинской области повесили плакат с ошибкой. Фото: vk.com/podslushano_kopНа школе в Челябинской области повесили плакат с ошибкой. Фото: vk.com/podslushano_kop
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Фотография школы № 21 города Копейска Челябинской области попала в соцсети. На ее фасаде висит плакат с такой надписью: «От успехов к школе — к успеху в жизни!». С одной стороны, понятно, что это опечатка. Но с другой стороны, за такое ученикам снижают оценки. Почему же школа, где учат грамотности, позволяет себе ошибку? Вряд ли никто из сотрудников учебного заведения не заметил ее.

— Какие плакаты на школах, такое и образование. А мы еще удивляемся всеобщей безграмотности, — прокомментировала в группе «Подслушано Копейск» в ВК Ольга Коробова.

— Отличная школа! Нашим детям здесь уютно и хорошо! — заступилась Светлана Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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