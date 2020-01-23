2020-01-23T07:22:04+03:00
Общество

20 жителей Челябинской области заработали за год более одного миллиарда рублей

И еще около тысячи человек получили не менее миллиона
Лидия ПЕСКОВА
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В Челябинской области - 20 миллиардеров подали налоговую декларацию в 2019 году.В Челябинской области - 20 миллиардеров подали налоговую декларацию в 2019 году.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Налоговая служба поделилась итогами декларационной компании за 2019 год. После обработки всех деклараций, поданных УФНС, оказалось, что, как минимум, 20 жителей региона получили доход не менее одного миллиарда рублей, а еще 847 человек — в пределах десяти миллионов.

По закону, налоговые декларации должны подавать не все, а отдельные категории граждан. Например, те, кто продал квартиру, которая находилась в собственности меньше трех лет. Те, кто выигрывал в лотерею. Кому дарили недвижимость, машины и акции. И другие.

Еще 77 тысяч южноуральцев в 2019-м году получили налоговый вычет на общую сумму 3 млрд рублей. Более 149 тысяч человек заявили имущественные вычеты в связи с приобретением жилья на общую сумму 44 млрд рублей.

Декларации по доходам за 2019 год нужно подать до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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