20 жителей Челябинской области заработали за год более одного миллиарда рублей
Налоговая служба поделилась итогами декларационной компании за 2019 год. После обработки всех деклараций, поданных УФНС, оказалось, что, как минимум, 20 жителей региона получили доход не менее одного миллиарда рублей, а еще 847 человек — в пределах десяти миллионов.
По закону, налоговые декларации должны подавать не все, а отдельные категории граждан. Например, те, кто продал квартиру, которая находилась в собственности меньше трех лет. Те, кто выигрывал в лотерею. Кому дарили недвижимость, машины и акции. И другие.
Еще 77 тысяч южноуральцев в 2019-м году получили налоговый вычет на общую сумму 3 млрд рублей. Более 149 тысяч человек заявили имущественные вычеты в связи с приобретением жилья на общую сумму 44 млрд рублей.
Декларации по доходам за 2019 год нужно подать до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU