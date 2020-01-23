Детям построили горку из грязного снега в Челябинске

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:47:35+03:00

Горка огромная, но кататься на ней решились не все. Фото: Алеся Субботина.

Снег тракторами сгребали с дорог по всему кварталу

Изменить размер текста: A A

Жительница микрорайона «Академ Риверсайд» возмущена огромной горкой, которую управляющая компания «Домуправ» построила под окнами местных высоток. Дело в том, что постройка слеплена из «отхожего» снега — его свозили тракторами с близлежащих дворов.

— А еще с межквартальных проездов! Ну и пусть, что это грязный снег с реагентами? Интересно, а воду для залива горки использовали после помывки подъездов? Не пропадать же добру! — возмущается Алеся Субботина.

Соседи женщины согласились, что горка выглядит неэстетично и антисанитарийно.

Помимо прочего, люди переживают, что весной впечатляющая куча снега превратится в огромную лужу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU