Детям построили горку из грязного снега в Челябинске
Жительница микрорайона «Академ Риверсайд» возмущена огромной горкой, которую управляющая компания «Домуправ» построила под окнами местных высоток. Дело в том, что постройка слеплена из «отхожего» снега — его свозили тракторами с близлежащих дворов.
— А еще с межквартальных проездов! Ну и пусть, что это грязный снег с реагентами? Интересно, а воду для залива горки использовали после помывки подъездов? Не пропадать же добру! — возмущается Алеся Субботина.
Соседи женщины согласились, что горка выглядит неэстетично и антисанитарийно.
Помимо прочего, люди переживают, что весной впечатляющая куча снега превратится в огромную лужу.
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ИСТОЧНИК KP.RU