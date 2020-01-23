На пригородном вокзале Челябинска стали досматривать ручную кладь
На пригородном железнодорожном вокзале Челябинска появилась система досмотра пассажиров и багажа. С начала 2020 года все посетители вокзала должны пройти через рамки металлодетектора и предъявить для досмотра багаж и ручную кладь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
— Отъезжающие пассажиры предъявляют багаж при входе на вокзал со стороны города. Для прибывающих в Челябинск зона досмотра находится в цокольном этаже вокзала после выхода из пригородных поездов, — замечают в пресс-службе.
Так как досмотр отнимает какое-то время, пассажиров просят приезжать на вокзал пораньше. Иначе можно опоздать на свою электричку.
До конца этого на пригородном вокзале также запустят рентгеновские установки, которые позволяют увидеть опасные предметы в багаже человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU