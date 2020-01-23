На пригородном вокзале Челябинска стали досматривать ручную кладь

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:00:28+03:00

Чтобы не опоздать на свою электричку, на вокзал стоит прийти заранее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Меры безопасности на железной дороге ужесточили с начала 2020 года

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На пригородном железнодорожном вокзале Челябинска появилась система досмотра пассажиров и багажа. С начала 2020 года все посетители вокзала должны пройти через рамки металлодетектора и предъявить для досмотра багаж и ручную кладь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

— Отъезжающие пассажиры предъявляют багаж при входе на вокзал со стороны города. Для прибывающих в Челябинск зона досмотра находится в цокольном этаже вокзала после выхода из пригородных поездов, — замечают в пресс-службе.

Так как досмотр отнимает какое-то время, пассажиров просят приезжать на вокзал пораньше. Иначе можно опоздать на свою электричку.

До конца этого на пригородном вокзале также запустят рентгеновские установки, которые позволяют увидеть опасные предметы в багаже человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU