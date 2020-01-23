Челябинцев приглашают в «Уральскую молнию» поболеть за молодежь и отметить День студента

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:00:00+03:00

В конце недели в ледовом дворце будут соревноваться конькобежцы и отмечать Татьянин день

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В столице Южного Урала стартовал крупный юношеский турнир на призы Заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы, призера чемпионата мира по конькобежному спорту Александра Кибалко. По словам организаторов на лед «Уральской молнии» 23 и 24 января выйдут лучшие юниоры страны.

В первый день — соревнования на дистанциях 500 и 1500 метров и массстарт, во второй — 1000 и 3000 метров (многоборье). Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.

А 25 января в Татьянин день «Уральская молния» приглашает студентов отметить свой праздник на льду. На сеансе с 22.00 до 23.30 вход для них будет стоить всего 150 рублей (при предъявлении студенческого билета). В администрации ледовой арены рассказали, что в День студента для молодежи подготовят яркую и веселую развлекательную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU