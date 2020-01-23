2020-01-23T09:35:29+03:00
Спорт

Пять медалей на юношеской Олимпиаде: челябинцы отличились на Играх в Швейцарии

Южноуральцы завоевали награды в хоккее, ски-кроссе и шорт-треке
Алексей МИКУШИН
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Пять завоеванных наград — достойный результат. Фото: МОК РоссииПять завоеванных наград — достойный результат. Фото: МОК России
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В Лозанне соревновались лучшие юные спортсмены мира (возраст 15-18 лет). Челябинскую область в составе сборной команды России на зимних юношеских Олимпийских играх представляли семь атлетов в трех видах спорта. И в каждой из дисциплин южноуральцы сумели завоевать медали. Три «золота» в активе наших хоккеистов. Николай Проничкин (хоккей 3х3, спортшкола «Трактор»), а также вратарь Сергей Иванов и нападающий Илья Квочко (оба — спортшкола «Металлург»).

Серебряная медаль в дисциплине ски-кросс на счету Мария Ерофеева (СШОР «Старт», Миасс). Также «серебро» в состязаниях по шорт-треку в командных соревнованиях в составе сборной команды Международного олимпийского комитета на дистанции 300 метров завоевала Юлия Береснева (СШОР им. Скобликовой, Челябинск).

— Пять завоеванных наград — достойный результат. Уже сам факт участия в таких состязаниях даст ребятам большой опыт. Все они — наши олимпийские надежды и резерв для национальной сборной страны, — отметил Министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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