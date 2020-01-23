Пять медалей на юношеской Олимпиаде: челябинцы отличились на Играх в Швейцарии

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лозанне соревновались лучшие юные спортсмены мира (возраст 15-18 лет). Челябинскую область в составе сборной команды России на зимних юношеских Олимпийских играх представляли семь атлетов в трех видах спорта. И в каждой из дисциплин южноуральцы сумели завоевать медали. Три «золота» в активе наших хоккеистов. Николай Проничкин (хоккей 3х3, спортшкола «Трактор»), а также вратарь Сергей Иванов и нападающий Илья Квочко (оба — спортшкола «Металлург»).

Серебряная медаль в дисциплине ски-кросс на счету Мария Ерофеева (СШОР «Старт», Миасс). Также «серебро» в состязаниях по шорт-треку в командных соревнованиях в составе сборной команды Международного олимпийского комитета на дистанции 300 метров завоевала Юлия Береснева (СШОР им. Скобликовой, Челябинск).

— Пять завоеванных наград — достойный результат. Уже сам факт участия в таких состязаниях даст ребятам большой опыт. Все они — наши олимпийские надежды и резерв для национальной сборной страны, — отметил Министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU