Пять медалей на юношеской Олимпиаде: челябинцы отличились на Играх в Швейцарии
В Лозанне соревновались лучшие юные спортсмены мира (возраст 15-18 лет). Челябинскую область в составе сборной команды России на зимних юношеских Олимпийских играх представляли семь атлетов в трех видах спорта. И в каждой из дисциплин южноуральцы сумели завоевать медали. Три «золота» в активе наших хоккеистов. Николай Проничкин (хоккей 3х3, спортшкола «Трактор»), а также вратарь Сергей Иванов и нападающий Илья Квочко (оба — спортшкола «Металлург»).
Серебряная медаль в дисциплине ски-кросс на счету Мария Ерофеева (СШОР «Старт», Миасс). Также «серебро» в состязаниях по шорт-треку в командных соревнованиях в составе сборной команды Международного олимпийского комитета на дистанции 300 метров завоевала Юлия Береснева (СШОР им. Скобликовой, Челябинск).
— Пять завоеванных наград — достойный результат. Уже сам факт участия в таких состязаниях даст ребятам большой опыт. Все они — наши олимпийские надежды и резерв для национальной сборной страны, — отметил Министр спорта Челябинской области Леонид Одер.
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ИСТОЧНИК KP.RU