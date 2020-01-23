Учителей накажут за сломанный во время драки нос шестиклассника в Челябинской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:27:26+03:00

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В декабре в Агаповском района подрались мальчишки — с кем не бывает? Но все случилось в здании школы, а один из парней заработал перелом носа. Наказать за драку решили учителей.

— В законе «Об образовании» сказано, что школа обязана обеспечить безопасность учащихся во время учебного дня. Драка и ее последствия показали, что за детьми не вели должный надзор, — полагают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После кровавого инцидента школу проверила прокуратура. Директора обязали усилить контроль за детьми и наказать педагога, который допустил драку.

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ИСТОЧНИК KP.RU