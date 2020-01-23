Медали, деньги и путевки в санаторий: что ветераны из Челябинской области получат к 75-летию Победы

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:12:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил начать подготовку к 75-летию Победы, которое выпадает на май 2020 года, сообщает «Южноуральская панорама».

По решению президента страны, все ветераны и приравненные к ним категории получат к празднику материальную помощь в размере 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч рублей. Также ветераны получат медали в честь 75-летия Победы. Награды и документы к ним в ближайшее время разошлют по районам.

Кроме того, на Южном Урале ветеранам сделают текущий и капитальный ремонт жилья. Кому необходимо проведут водопровод, установят газовое оборудование, подключат цифровое ТВ. До конца 2020 года все ветераны войны, состоящие на учете в органах соцзащиты, получат путевки в санаторий.

К маю на Южном Урале приведут в порядок все мемориальные комплексы, посвященные ВОВ.

— Если кому-то из ветеранов нужна дополнительная помощь, этот вопрос следует решать на местах, — заметил Текслер.

Губернатор призвал чиновников не ограничиваться стандартным набором помощи и проявлять инициативу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU