Медали, деньги и путевки в санаторий: что ветераны из Челябинской области получат к 75-летию Победы
Губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил начать подготовку к 75-летию Победы, которое выпадает на май 2020 года, сообщает «Южноуральская панорама».
По решению президента страны, все ветераны и приравненные к ним категории получат к празднику материальную помощь в размере 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч рублей. Также ветераны получат медали в честь 75-летия Победы. Награды и документы к ним в ближайшее время разошлют по районам.
Кроме того, на Южном Урале ветеранам сделают текущий и капитальный ремонт жилья. Кому необходимо проведут водопровод, установят газовое оборудование, подключат цифровое ТВ. До конца 2020 года все ветераны войны, состоящие на учете в органах соцзащиты, получат путевки в санаторий.
К маю на Южном Урале приведут в порядок все мемориальные комплексы, посвященные ВОВ.
— Если кому-то из ветеранов нужна дополнительная помощь, этот вопрос следует решать на местах, — заметил Текслер.
Губернатор призвал чиновников не ограничиваться стандартным набором помощи и проявлять инициативу.
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ИСТОЧНИК KP.RU