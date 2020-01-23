В Челябинске мэр Наталья Котова увязла в снегу на улице Российской

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:36:50+03:00

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В четверг, 23 января, глава Челябинска пешком ходила по тротуарам челябинских улиц. Фото в ее инстаграме красноречивые: серая каша, по которой не только пройти, коляску с ребенком не провезешь.

— Понимаю, что разом весь город не очистить. На большинстве тротуаров вдоль дорог снега уже нет. Но все еще в городе немало мест, где ходить пешеходам очень непросто, — пишет Котова.

Увязла градоначальница в снегу на перекрестке ул. Российской и проспекта Победы. Этот тротуар очистят сегодня же.

— Улица Володарского. Здесь живет немало незрячих и слабовидящих людей, — продолжает Наталья Котова. — Здесь находятся объекты Всероссийского общества слепых. По тротуарам непросто ходить людям даже с хорошим зрением. В течение суток подрядчик обязуется расчистить все тротуары.

Мешают подрядчикам брошенные машины: они занимают полосу для движения. Помочь решить вопрос власти просят ГИБДД.

Под постом 32 отклика. «Посмотрите тротуары на перекрестках ул. Братьев Кашириных и ул. Чайковского!», «Не было бы заборов вдоль тротуаров, заехал бы трактор, а так дворник с лопатой нужен».

Перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. Молодогвардейцев. Снежная каша и тут мешает идти.Фото: Антон САДЧИКОВ

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