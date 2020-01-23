14-летняя школьница из Кургана оказалась одна в Челябинске после ссоры с подругой

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:12:04+03:00

Девочка приехала в гости и чуть было не попала в беду. Фото: Алексей ФОКИН

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Семья из Кургана отпустила 14-летнюю дочь погостить у подруги в Челябинске. Однако ссора двух школьниц чуть было не довела до трагедии. Девочки поругались, и гостья осталась одна на улице в чужом городе с разряженным телефоном.

— К счастью, подросток не растерялась и попросила помощи у прохожих. Неравнодушные челябинцы подсказали подростку дорогу к городскому вокзалу. Там девочка подошла к полицейским. До приезда родных школьницу поместили в социальный приют. Спустя несколько часов ее забрала мама, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Хотя история завершилась благополучно, маму девочки оштрафовали за плохое исполнение родительских обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU