Двух выпускниц вуза в Челябинске заставили вернуть дипломы из-за взятки на экзамене

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:39:53+03:00

Радость от "корочек" была недолгой. Их отобрали спустя полгода после вручения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оценка, купленная за взятку, вдвойне опасна. Во-первых, можно стать фигурантом уголовного дела. А во-вторых, расстаться с дипломом о высшем образовании. Так и случилось с двумя выпускницами челябинского вуза.

— Обе девушки получили документ о высшем образовании незаконным способом: за взятку преподаватель поставил им хорошую оценку на промежуточном экзамене, который открывал допуск к защите диплома. Когда все вскрылось, преподавателя осудили. А девушек — заставили вернуть дипломы, — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Это случай, увы, не единственный в городе. Так что студентам стоит задуматься, какую цену они в итоге могут заплатить позже за купленный куда-то экзамен.

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ИСТОЧНИК KP.RU