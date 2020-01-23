2020-01-23T15:28:05+03:00
Происшествия

«Полвагона снесло»: в Челябинске произошло серьезное ДТП с трамваем

Что известно об аварии
Ирина Фадюшина
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Фото: Челябинский транспорт/vk.comФото: Челябинский транспорт/vk.com
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В четверг, 23 января, в Металлургическом районе, в районе остановки «Доменная», столкнулись трамвай и «КАМАЗ».

— Полвагона снесло: двери вылетели, окна. Просто дыра в вагоне, — сообщил КП-Челябинск один из сотрудников «ЧелябГЭТ».

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В пресс-службе управления транспорта города факт происшествия подтвердили.

— Погибших нет. Движение пока не восстановлено. Будет проведена проверка, — уточнили в ведомстве.

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В отделе пропаганды ГИБДД прокомментировали, что пострадал один человек, но от помощи он отказался. В соцсетях пишут, что это была женщина, которая ехала с двумя маленькими детьми.

— Вагон с четырьмя дверьми. Второй двери нет и на три сиденья, которые стоят боком пришелся удар. Пассажир оттуда сказала, что вагон чуть не перевернулся от удара, — пишет в группе «Челябинский транспорт» Татьяна Демидова.

Обновлено: Движение трамваев открыто.

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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