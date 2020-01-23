«Полвагона снесло»: в Челябинске произошло серьезное ДТП с трамваем
В четверг, 23 января, в Металлургическом районе, в районе остановки «Доменная», столкнулись трамвай и «КАМАЗ».
— Полвагона снесло: двери вылетели, окна. Просто дыра в вагоне, — сообщил КП-Челябинск один из сотрудников «ЧелябГЭТ».
Фото: Челябинский транспорт/vk.com
В пресс-службе управления транспорта города факт происшествия подтвердили.
— Погибших нет. Движение пока не восстановлено. Будет проведена проверка, — уточнили в ведомстве.
Фото: Челябинский транспорт/vk.com
В отделе пропаганды ГИБДД прокомментировали, что пострадал один человек, но от помощи он отказался. В соцсетях пишут, что это была женщина, которая ехала с двумя маленькими детьми.
— Вагон с четырьмя дверьми. Второй двери нет и на три сиденья, которые стоят боком пришелся удар. Пассажир оттуда сказала, что вагон чуть не перевернулся от удара, — пишет в группе «Челябинский транспорт» Татьяна Демидова.
Обновлено: Движение трамваев открыто.
Фото: Челябинский транспорт/vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU