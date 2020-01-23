2020-01-23T17:04:43+03:00
Общество

В Челябинской области есть способ эффективного сжигания мусора

У подобного метода есть свои противники
Андрей Москвичев
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После мусорного коллапса, вопрос об сортировке и переработке отходов в Челябинске стоит весьма остроПосле мусорного коллапса, вопрос об сортировке и переработке отходов в Челябинске стоит весьма остроФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Многие эксперты спорят об эффективности сожжения отходов. Некоторые беспокоятся о неизбежном ухудшении экологии при таком методе, что для Челябинской области сейчас является критичным. Однако по мнению представителя южноуральского региона в Совете Федерации Олега Цепкина, одна из немногих положительных практик есть в Копейске.

В ходе беседы с журналистами издания «Полит74», сенатор рассказал о недавней поездке на завод по сортировке и переработке мусора в Копейске, где часть сжигаемых отходов отправляется на местное предприятие по производству цемента. Там его используют как топливо вместо природного газа.

— Мусор сжигается под производство конкретного продукта, а не просто на факел. Такое сжигание, как вид топлива, замещающее природный газ, я считаю приемлемым, — пояснил Олег Цепкин.

Кроме того, по словам сенатора в Копейске есть и свое решение по вопросу сортировки мусора, который из-за проблемы загрязнения полигонов также стоит весьма остро. Так, на предприятии есть линия, где люди из ближайших поселений разделяют отходы на шесть фракций, включая ту, что идет на цементный завод после сжигания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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