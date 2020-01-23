В Челябинской области есть способ эффективного сжигания мусора

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Многие эксперты спорят об эффективности сожжения отходов. Некоторые беспокоятся о неизбежном ухудшении экологии при таком методе, что для Челябинской области сейчас является критичным. Однако по мнению представителя южноуральского региона в Совете Федерации Олега Цепкина, одна из немногих положительных практик есть в Копейске.

В ходе беседы с журналистами издания «Полит74», сенатор рассказал о недавней поездке на завод по сортировке и переработке мусора в Копейске, где часть сжигаемых отходов отправляется на местное предприятие по производству цемента. Там его используют как топливо вместо природного газа.

— Мусор сжигается под производство конкретного продукта, а не просто на факел. Такое сжигание, как вид топлива, замещающее природный газ, я считаю приемлемым, — пояснил Олег Цепкин.

Кроме того, по словам сенатора в Копейске есть и свое решение по вопросу сортировки мусора, который из-за проблемы загрязнения полигонов также стоит весьма остро. Так, на предприятии есть линия, где люди из ближайших поселений разделяют отходы на шесть фракций, включая ту, что идет на цементный завод после сжигания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU