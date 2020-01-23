Ополченец из Донбасса получит российское гражданство в Челябинске

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:38:47+03:00

Сам мужчина сравнил себя с Крымом, вернувшимся в Россию

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Ополченец Филипп Венедиктов, который воевал в Донбассе 2014-2016 годах, после многочисленных судов принял присягу на российское гражданство. Паспорт страны, за которую доброволец сражался несколько лет, мужчина получит в Челябинске.

— Я чувствую себя Крымом — наконец-то воссоединился с Россией, — цитирует слова мужчины издание «Урал-Пресс-Информ».

Венедиктов пытался отстоять свое жить и работать в РФ почти полтора года, пока челябинский облсуд не встал на сторону Филиппа. Так, сначала ополченец получил право на временное проживание, а затем попал под программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом.

Теперь мужчина официально трудоустроен на одном из госпредприятий. После присяги, он сразу подал документы, необходимые для получения паспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU