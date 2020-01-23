СК Челябинской области проверили обвинения в адрес директора «Элефанта»
Следственный комитет Челябинской области собрал доказательства по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора группы компаний «Элефант» Михаила Смирнова. Мужчины попали под следствие по обвинению в даче и получении взятки, а также мошенничестве в особо крупных размерах.
Так, по версии следствия, в 2017 году ими было похищено около 33 миллионов рублей, выделенных на проведение Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, предприниматель выдал около 3 миллионов рублей чиновнику за то, чтобы стать одним из организаторов мероприятия.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — добавил пресс-секретарь СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. В случае доказательства вины в суде им может грозить до 15 лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU