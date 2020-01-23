2020-01-23T18:20:05+03:00
Общество

СК Челябинской области проверили обвинения в адрес директора «Элефанта»

По уголовному делу также проходит бывший зам министра экономразвития
Андрей Москвичев
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Изначально дело разбирали в ФСБ, но в конце 2018 года материалы передали в СКИзначально дело разбирали в ФСБ, но в конце 2018 года материалы передали в СКФото: Андрей АБРАМОВ
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Следственный комитет Челябинской области собрал доказательства по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева и директора группы компаний «Элефант» Михаила Смирнова. Мужчины попали под следствие по обвинению в даче и получении взятки, а также мошенничестве в особо крупных размерах.

Так, по версии следствия, в 2017 году ими было похищено около 33 миллионов рублей, выделенных на проведение Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, предприниматель выдал около 3 миллионов рублей чиновнику за то, чтобы стать одним из организаторов мероприятия.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — добавил пресс-секретарь СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом. В случае доказательства вины в суде им может грозить до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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