На Северо-Западе Челябинска нашли труп мужчины
23 января у одного из жилых домов в Калининском районе Челябинска найден труп мужчины. Очевидцы предполагают, что он мог выпасть из окна. Фотографиями с места происшествия делятся пользователи социальных сетей.
Тело мужчины заметили у алкомаркета в доме 119 по Братьев Кашириных. На место были вызваны экстренные службы. В соцсетях рассказывают, что сейчас у тела дежурят врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.
Причины происшествия уточняются. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что не располагают информацией о происшествии и добавили, что смертями занимается Следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU