На Северо-Западе Челябинска нашли труп мужчины

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:47:52+03:00

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23 января у одного из жилых домов в Калининском районе Челябинска найден труп мужчины. Очевидцы предполагают, что он мог выпасть из окна. Фотографиями с места происшествия делятся пользователи социальных сетей.

Тело мужчины заметили у алкомаркета в доме 119 по Братьев Кашириных. На место были вызваны экстренные службы. В соцсетях рассказывают, что сейчас у тела дежурят врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.

Причины происшествия уточняются. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что не располагают информацией о происшествии и добавили, что смертями занимается Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU