В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» в 12-й раз подряд

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:20:23+03:00

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Статистика противостояния двух клубов ужасает! За 11 последних матчей «Трактор» ни разу не смог переиграть «Авто». Четыре поражения в сезоне 2018-2019. Плюс «сухой» счет 4:0 в пользу екатеринбуржцам в прошлом году в первом раунде плей-офф. Также и в этом сезоне все три матча завершились в пользу соперников челябинского клуба.

К сожалению, не стал исключением и сегодняшний поединок, 23 января, прошедший в Екатеринбурге.

В первом периоде «Авто» забросил две безответные шайбы. Во втором периоде недавний участник Матча всех звезд КХЛ» Ник Бэйлен сократил разрыв до 2:1.

Но в конце третьего периода хозяева еще дважды праздновали успех. А последнюю шайбу забросили в пустые ворота («Трактор» заменил Федотова на шестого полевого игрока). Итог — 4:1 в пользу «Автомобилиста». Печальная статистика для «Трактора» не изменилась.

Это поражение еще больше усложнило для челябинцев задачу выхода в плей-офф. До финиша регулярного чемпионата КХЛ осталось провести всего девять матчей. Отставание от зоны плей-офф восемь очков.

25 января в Москве «Трактор» сыграет со «Спартаком», а уже 27-го в Челябинске — с «Ак Барсом».

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ИСТОЧНИК KP.RU