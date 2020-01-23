В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» в 12-й раз подряд
Статистика противостояния двух клубов ужасает! За 11 последних матчей «Трактор» ни разу не смог переиграть «Авто». Четыре поражения в сезоне 2018-2019. Плюс «сухой» счет 4:0 в пользу екатеринбуржцам в прошлом году в первом раунде плей-офф. Также и в этом сезоне все три матча завершились в пользу соперников челябинского клуба.
К сожалению, не стал исключением и сегодняшний поединок, 23 января, прошедший в Екатеринбурге.
В первом периоде «Авто» забросил две безответные шайбы. Во втором периоде недавний участник Матча всех звезд КХЛ» Ник Бэйлен сократил разрыв до 2:1.
Но в конце третьего периода хозяева еще дважды праздновали успех. А последнюю шайбу забросили в пустые ворота («Трактор» заменил Федотова на шестого полевого игрока). Итог — 4:1 в пользу «Автомобилиста». Печальная статистика для «Трактора» не изменилась.
Это поражение еще больше усложнило для челябинцев задачу выхода в плей-офф. До финиша регулярного чемпионата КХЛ осталось провести всего девять матчей. Отставание от зоны плей-офф восемь очков.
25 января в Москве «Трактор» сыграет со «Спартаком», а уже 27-го в Челябинске — с «Ак Барсом».
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ИСТОЧНИК KP.RU