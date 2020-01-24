2020-01-24T10:43:30+03:00
Общество

Мальчик из Челябинска претендует на звание самого красивого в России

Захар, как и все дети, любит игрушки и мультики
Андрей Москвичев
Поделиться:
Захар с мамой Алиной и сестрой Яной. Фото из личного архива героя публикацииЗахар с мамой Алиной и сестрой Яной. Фото из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

Однолетний Захар Пресняков из челябинского микрорайона Чурилово может стать самым красивым мальчиком в России. Сейчас его мама Алина попросила подписчиков проголосовать за него в конкурсе.

Сам Захар пока занимается обычными для мальчика его возраста вещами: смотрит мультфильмы, играет с машинками.

— На наше удивление Захар с самого маленького возраста полюбил машинки, трактора, грузовики у него вызывают особое восхищение, ему не было и года, когда он начал их «водить» по поверхности и подражать звуками машин, — рассказала КП-Челябинск мама ребенка Алина Преснякова.

В детский сад мальчик пока не ходит — родители считают, что пока нужно заниматься воспитанием дома. С этой задачей отлично помогает как отец семейства, с которым Захар играет в футбол, так и старшая сестра Яна, с которой мальчик очень дружен.

— Мы всегда мечтали о разнополых детях. Первая родилась Яна, поэтому, когда на УЗИ сказали, что у нас будет мальчик, мы были очень счастливы. Теперь у нас полный комплект, — шутит мама Захара.

Кстати, Пресняковы задумываются и третьем ребенке, но как сами признаются, на данный момент, молодым родителям было бы сложно дать детям все самое лучшее, хоть и очень хочется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе Челябинска три класса закрыли на карантин из-за ОРВИ
Глава пресс-службы Росгвардии стал клоуном в Челябинске
В Челябинске утвердят штрафы за продажу снюсов детям
На главу сельского поселения в Челябинской области подадут в суд
Легендарный балетмейстер получит челябинского Оскара
Мальчик из Челябинска претендует на звание самого красивого в России
Атаки бродячих собак на людей продолжаются в Челябинской области
В Челябинской области серьезный рост заболевших ОРВИ
Челябинский завод обвинили в нарушении экологических норм
На Северо-Западе Челябинска массово вырубили деревья
В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» в 12-й раз подряд
На Северо-Западе Челябинска нашли труп мужчины
СК Челябинской области проверили обвинения в адрес директора «Элефанта»
Ополченец из Донбасса получит российское гражданство в Челябинске
Южноуральские туристы продолжают летать в Китай, несмотря на вспышку коронавируса
В Челябинской области есть способ эффективного сжигания мусора
В Челябинске строительству набережной посвятили таймлапс-видео
Люди бросаются под машины, чтобы их не убило летящими с крыши глыбами снега в Челябинской области