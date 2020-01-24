Мальчик из Челябинска претендует на звание самого красивого в России

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:43:30+03:00

Захар, как и все дети, любит игрушки и мультики

Изменить размер текста: A A

Однолетний Захар Пресняков из челябинского микрорайона Чурилово может стать самым красивым мальчиком в России. Сейчас его мама Алина попросила подписчиков проголосовать за него в конкурсе.

Сам Захар пока занимается обычными для мальчика его возраста вещами: смотрит мультфильмы, играет с машинками.

— На наше удивление Захар с самого маленького возраста полюбил машинки, трактора, грузовики у него вызывают особое восхищение, ему не было и года, когда он начал их «водить» по поверхности и подражать звуками машин, — рассказала КП-Челябинск мама ребенка Алина Преснякова.

В детский сад мальчик пока не ходит — родители считают, что пока нужно заниматься воспитанием дома. С этой задачей отлично помогает как отец семейства, с которым Захар играет в футбол, так и старшая сестра Яна, с которой мальчик очень дружен.

— Мы всегда мечтали о разнополых детях. Первая родилась Яна, поэтому, когда на УЗИ сказали, что у нас будет мальчик, мы были очень счастливы. Теперь у нас полный комплект, — шутит мама Захара.

Кстати, Пресняковы задумываются и третьем ребенке, но как сами признаются, на данный момент, молодым родителям было бы сложно дать детям все самое лучшее, хоть и очень хочется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU