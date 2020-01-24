Легендарный балетмейстер получит челябинского Оскара
В Челябинск прибудет народный артист СССР балетмейстер Владимир Васильев. Он станет гостем премии «Светлое прошлое». Ее организовал уральский бард Олег Митяев. Статуэтку кентавра с цветком в груди получают известные люди, родои с Челябинской области.
Издание Lentachel нашло в архивах снимок, который был сделан почти 50 лет назад. На нем Васильев запечатлен за кулисами оперного театра. Автором кадра стал Владимир Белковский. Сын фотографа Сергей — известный журналист — планирует подарить фотокарточку Васильеву.
Вручение премии «Светлое прошлое» пройдет в Челябинске 26 января на сцене театра драмы. Билет можно купить в городских кассах.
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ИСТОЧНИК KP.RU