В Челябинске утвердят штрафы за продажу снюсов детям

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:37:12+03:00

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В магазинах Копейска намедни полиция изъяла 182 пачки снюсов. В каждой коробке — 24 упаковки. Проверяли и отделы в торговых центрах, и маленькие магазинчики.

Опасные для здоровья бестабачные никотиносодержащие смеси отправлены на экспертизу. Напомним, недавно в Челябинске арестовали смеси с повышенным содержанием мышьяка.

23 января в Законодательном Собрании прошло заседание комитета по информационной политике и экспертного совета по вопросам деятельности СМИ. В разговоре участвовали сотрудники регионального минзрава, минобра, силовики, специалисты Роспотребнадзора.

Против сносов нужно бороться и пропагандой в СМИ. Объемы продаж сократились, но спрос есть. 30 января, на заседании ЗСО рассмотрят законопроект о штрафах за продажу снюсов детям: для физлица — от трех до пяти тыс. рублей; для должностных — от 20 до 50 тыс.; для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

По словам председателя комитета по информационной политике Марины Поддубной, в борьбе за здоровье ребенка должны объединиться семья, школа, медицина. Родителей нужно вооружить знаниями о вреде смесей. В начале нынешнего года в Самаре скончался 16-летний подросток. При нем нашли контейнер с жевательной смесью.

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ИСТОЧНИК KP.RU