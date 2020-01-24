2020-01-24T10:36:30+03:00
Общество

Глава пресс-службы Росгвардии стал клоуном в Челябинске

Все в рамках совместной акции с благотворительным фондом
Андрей Москвичев
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Фото: «Искорка Фонд»Фото: «Искорка Фонд»
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В преддверии 25-летия образования подразделений по взаимодействию с СМИ нацгвардии РФ, глава пресс-службы челябинского подразделения Росгвардии Альберт Габбазов стал клоуном. Вместе с благотворительным движением помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» офицер развлекал маленьких больных в областной детской клинической больнице. Правда перед этим сдал анализы, чтобы не подвергать детей опасности.

— Я впервые оказался в подобной роли, да еще и рядом с таким большим количеством детей разного возраста. При поддержке опытных клоунов из «Искорка Фонд», мне удалось подарить им улыбки, а этим детям я благодарен за возможность вновь прикоснуться к миру детства, — поделился впечатлениями пресс-секретарь ведомства Альберт Габбазов.

Подобную акцию движение устраивает ежедневно. Всего в «регулярном составе» больничных клоунов 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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