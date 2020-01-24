В Челябинской области собутыльницы забили знакомую из-за банки тушенки

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:39:14+03:00

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Трагедия в Миньяре разыграласьдва года назад, в октябре. Три приятельницы устроили пирушку. «Подкрепившись» спиртным, две мамаши ушли укладывать детей спать. У одной — четверо малолетних, у другой — двое.

Пока подруги отсутствовали, третья выпила весь коньяк и закусила оставшейся тушенкой. Вернувшись ко столу, товарки возмутились: как продолжать «банкет»?

В пресс-службе Челябинского областного суда рассказали, что в порыве ярости сначала две женщины трепали третью за волосы, потом начали избивать. В ход пошла кочерга и доска. О голову несчастной разбили стеклянную банку. От полученных травм она скончалась на месте. Экспертиза начитала на трупе более 170 травм. Расправу видела дочка одной из убийц.

Обнаружив, что жертва мертва, убийцы сами вызвали полицию.

При вынесении приговора суд учел, что у подсудимых есть дети. Плюсов стала явка с повинной и способствование расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения.

Как сообщила помощник прокурора Челябинской области Анна Мамаева, суд приговорил каждую виновную к 12 годам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU