2020-01-24T11:39:14+03:00
Происшествия

В Челябинской области собутыльницы забили знакомую из-за банки тушенки

Свидетелем расправы стал ребенок
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинской области две собутыльницы убили третью.В Челябинской области две собутыльницы убили третью.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Трагедия в Миньяре разыграласьдва года назад, в октябре. Три приятельницы устроили пирушку. «Подкрепившись» спиртным, две мамаши ушли укладывать детей спать. У одной — четверо малолетних, у другой — двое.

Пока подруги отсутствовали, третья выпила весь коньяк и закусила оставшейся тушенкой. Вернувшись ко столу, товарки возмутились: как продолжать «банкет»?

В пресс-службе Челябинского областного суда рассказали, что в порыве ярости сначала две женщины трепали третью за волосы, потом начали избивать. В ход пошла кочерга и доска. О голову несчастной разбили стеклянную банку. От полученных травм она скончалась на месте. Экспертиза начитала на трупе более 170 травм. Расправу видела дочка одной из убийц.

Обнаружив, что жертва мертва, убийцы сами вызвали полицию.

При вынесении приговора суд учел, что у подсудимых есть дети. Плюсов стала явка с повинной и способствование расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством стало состояние алкогольного опьянения.

Как сообщила помощник прокурора Челябинской области Анна Мамаева, суд приговорил каждую виновную к 12 годам колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем
В Челябинске молодая мама в декрете стала ткачихой
Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области
Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан
«Мечел-Материалы» увеличили производство искусственного щебня из шлака
Женщины забили собутыльницу из-за выпитого коньяка в Челябинской области
Вспышка коронавируса: как вузы Челябинска будут встречать студентов из Китая
В Челябинской области собутыльницы забили знакомую из-за банки тушенки
В Челябинске Чистомен ответил на призывы Греты Тунберг устроить забастовку в России
В школе Челябинска три класса закрыли на карантин из-за ОРВИ
Сотрудник Росгвардии сменил профессию и на день стал больничным клоуном в Челябинске
В Челябинске утвердят штрафы за продажу снюсов детям
На главу сельского поселения в Челябинской области подадут в суд
Легендарный балетмейстер получит челябинского Оскара
Мальчик из Челябинска претендует на звание самого красивого в России
Атаки бродячих собак на людей продолжаются в Челябинской области
В Челябинской области серьезный рост заболевших ОРВИ
Челябинский завод обвинили в нарушении экологических норм
На Северо-Западе Челябинска массово вырубили деревья
В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» в 12-й раз подряд
На Северо-Западе Челябинска нашли труп мужчины
СК Челябинской области проверили обвинения в адрес директора «Элефанта»
Ополченец из Донбасса получит российское гражданство в Челябинске
Южноуральские туристы продолжают летать в Китай, несмотря на вспышку коронавируса
В Челябинской области есть способ эффективного сжигания мусора
В Челябинске строительству набережной посвятили таймлапс-видео
Люди бросаются под машины, чтобы их не убило летящими с крыши глыбами снега в Челябинской области